Mediaset accentua calo in chiusura in attesa decisioni AgCom

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Mediaset che accentua il calo in chiusura con un ribasso del 5,62%, a causa delle incertezze relative alla vicenda Mediaset-Vivendi.

E’ in corso il Consiglio dell’AgCom che deve esaminare la proposta arrivata dai francese per superare l’impasse della doppia partecipazione in TIM e Mediaset. Secondo indiscrezioni la compagnia d’oltralpe avrebbe intenzione di congelare la quota eccedente il 9,9% ed attribuire a una fiduciaria il 20% delle azioni del Biscione.

Frattanto, è arrivato un dowgrade da Macquarie che ha più che dimezzato il target Price a 2,1 euro e ridotto la raccomandaizone a Underperform.

Lo status tecnico di Mediaset perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 2,868 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 3,02. L’Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 2,816.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)