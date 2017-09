MEBAA Show Morocco 2017 prende il via oggi 12 settembre a Marrakech

(Teleborsa) – Si apre oggi, 12 settembre, a Marrakech, MEBAA Show Morocco 2017, il salone dedicato all’aviazione business, che vedrà la presenza di Sea Prime, che insieme ai servizi offerti a Linate, primo scalo business in Italia e tra i primi cinque in Europa con oltre 21 mila movimenti nel 2016 e passeggeri in crescita nel 2017 (+14% ad agosto), annuncerà anche Malpensa Prime, il nuovo scalo business pronto nel 2018 e che sarà dotato di un gate di 1200 mq e uno hangar, già operativo, di 5000 mq.

L’obiettivo, rappresentato da Chiara Dorigotti, Direttore Generale di Sea Prime, è funzionare da porta di accesso alle più famose località sciistiche, come St. Moritz, Chamonix e Courmayeur, a quelle lacustri di grande richiamo e naturalmente a Milano.