McDonald’s consegna utili oltre attese, ma scende il fatturato

(Teleborsa) – Il secondo trimestre dell’anno di McDonald’s ha rilevato utili netti per 1,4 miliardi di dollari, in aumento dagli 1,1 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Gli utili per azione sono cresciuti a quota 1,7 dollari (1,25 dollari il dato precedente) superando gli 1,62 dollari stimati dagli analisti.

Il fatturato, invece, è sceso a 6 miliardi di dollari rispetto ai 6,26 dell’anno prima, ma risulta superiore 5,96 miliardi indicati dal consensus.

Le vendite globali nei ristoranti aperti da almeno un anno sono salite del 6,6%.