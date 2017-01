McDonald’s batte le stime. Debole l’outlook

(Teleborsa) – Si chiude bene il 2016 per McDonald’s, che ha registrato utili e ricavi sopra le stime degli analisti. Il colosso dei fast food americano ha archiviato il 4° trimestre del 2016 con ricavi pari a 6,03 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto allo scorso anno, battendo le attese che erano per 6 miliardi di dollari. Gli utili netti sono saliti a 1,969 miliardi, con l’Eps a 1,44 dollari dagli 1,41 del consensus.

Bene le vendite nei negozi aperti da almeno un anno, in aumento del 2,7% dall’1,4% stimato dal mercato.

Secondo Steve Easterbrook, presidente e Amministratore Delegato del gruppo, il primo trimestre del 2017 risulterà meno brillante rispetto alla fine del 2016.

Negativo il titolo al Nyse: -0,90%.