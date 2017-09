MC-Link, governo non esercita Golden Power per vendita azioni a 2i Fiber

(Teleborsa) – Il governo ha deciso di non esercitare il Golden Power su MC-link, in seguito alla vendita di azioni a 2i Fiber, società controllata all’80% dal secondo Fondo F2i di F2i SGR e partecipata per il restante 20% da Marguerite Infrastructure Italy Sàrl.

I titoli sono stati venduti da parte di un pool di azionisti: il Presidente Paolo Nuti (al 24,28% del capitale), il vicepresidente Bo Arnklit (al 23,65%), Way Out Srl (al 9,67%), gli amministratori Giovanni Falcone (al 7,74%) e Marco Podini (all’8,56%), Maria Luisa Podini (all’8,56%) e l’amministratore Silvano Fraticelli (al 7,32%)

Viene meno così una delle condizioni sospensive al cui verificarsi era subordinato il perfezionamento dell’operazione di compravendita avente ad oggetto la cessione, da parte degli azionisti venditori a favore di 2i Fiber, delle complessive 2.906.585 azioni della società corrispondenti all’89,81% del capitale sociale di MC-link, cedute al prezzo di 15,60 euro per azione.

Il closing è previsto per il 28 settembre 2017, data in cui è stata convocata l’Assemblea ordinaria dei soci che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione in conseguenza del mutato assetto societario. In seguito, 2i Fiber lancerà l’OPA obbligatoria sulle restanti azioni ordinarie in circolazione.