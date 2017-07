M&C, controllata Treofan Germany sigla intesa con Deutsche Bank

(Teleborsa) – La controllata indiretta di M&C, Treofan Germany (Gruppo Treofan) ha finalizzato ed eseguito gli accordi con Deutsche Bank, volti al rifinanziamento del Gruppo Treofan, da realizzarsi tramite il collocamento, presso investitori tedeschi e di alcuni altri paesi, di titoli di debito Treofan per un importo complessivo di 100 milioni e di cui Deutsche Bank ha garantito la completa sottoscrizione.

I titoli di debito, sono caratterizzati da una durata prevista in un intervallo fra i 4 anni e i 6 anni, con un costo finanziario sostanzialmente in linea con quanto previsto nel Budget 2017 e nel Piano Industriale 2018 – 2020 del Gruppo M&C, approvato lo scorso 22 febbraio, che prevedeva una sostanziale riduzione degli oneri finanziari rispetto alla linea di credito revolving da 62 milioni, in scadenza al 31 dicembre 2017 e concessa nel 2013.

Gli accordi prevedono inoltre la concessione di una nuova linea di credito revolving per un importo totale disponibile di 20 milioni.