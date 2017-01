M&C, approvato l’aumento di capitale e il passaggio sull’MTA

(Teleborsa) – Novità in vista per M&C, la cui assemblea, in sessione straordinaria, ha approvato tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare gli azionisti della società d’investimento hanno deliberato a larga maggioranza l’aumento del capitale sociale per complessivi Euro 30.555.393,30 da offrire in opzione agli Azionisti in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 azioni possedute, al prezzo di Euro 0,15 per azione, non avendo diritto all’opzione le n. 66.754.352 azioni proprie detenute da M&C. La delibera consegue la decisione del Consiglio di Amministrazione di M&C di acquisire il controllo del Gruppo TREOFAN, facente capo alla società di diritto tedesco TREOFAN HOLDINGS GmbH e di cui a breve si prevede la finalizzazione (closing), secondo quanto contrattualizzato il 22 dicembre scorso.

Approvata all’unanimità la richiesta di revoca della quotazione delle azioni ordinarie M&C dal mercato telematico degli investment vehicles (MIV) e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle stesse sul mercato telematico azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..