Mazzoncini (AD Gruppo FS): “Entro estate decisione su newco lunga percorrenza”

(Teleborsa) – Il Gruppo FS valuterà la fattibilità della costituzione della newco, in cui far confluire le frecce e i treni a lunga percorrenza, propedeutica per attuare il processo di quotazione del gruppo. Parola di Renato Mazzoncini, amministratore delegato di FS, che lo ha dichiarato al termine dell’assemblea annuale di Confindustria.

“Stiamo completando il processo di separazione. Prima dell’estate ci sarà la decisione definitiva se costituire una società sulla lunga percorrenza. Poi ci vorrà il decreto del Governo per consentire la quotazione che non sarà tecnicamente possibile prima dei primi mesi del 2018”.