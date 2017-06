Mattel, il piano di rilancio non convice. Titolo a picco a Wall Street

(Teleborsa) – Reinventare il business per aumentare la crescita in modo stenibile.

E’ questo l’obiettivo del piano aziendale illustrato ieri sera dal colosso dei giochi statunitensi Mattel. Piano che prevede, tra le altre cose, il dimezzamento del dividendo, una crescita del fatturato e dell’utile operativo rispettivamente del 3-5% e di circa il 15% nel medio periodo.

Le nuove strategie dovrebbero inoltre liberare investimenti per 150-200 milioni di dollari da utilizzare per ulteriori miglioramenti aziendali.

Il mercato non sembra però aver premiato la società, da tempo in crisi di immagine e fatturato. Le azioni Mattel stanno infatti cedendo a Wall Street oltre sette punti percentuali, complice lo scetticismo diffuso degli analisti.

“Se per Mattel è difficile prevedere il proprio andamento tra 6-9 mesi, come possono gli investitori credere in una guidance con un orizzonte temporale di 3-4 anni?” si domanda per esempio UBS.