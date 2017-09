Marina Iasevoli vince il contest di FS per Giovani Filmaker

(Teleborsa) – “Il viaggio sta cambiando”, così come i treni regionali. Trenitalia, in collaborazione con il festival cinematografico di Milano, ha consegnato il premio omonimo per giovani filmaker dai 18 ai 35 anni alla regista Marilena Iasevoli.

Il cortometraggio, ispirandosi ai treni regionali di Trenitalia, avrà una colonna sonora Jazz e Swing e potrà essere utilizzato da Trenitalia nell’ambito del roadshow, in programma da ottobre nelle principali città italiane, per presentare i mockup scala 1:1 dei nuovi convogli regionali di Trenitalia, che saranno consegnati a partire dal 2019.

La sceneggiatura classificatasi al primo posto, scelta dalla giuria artistica di Fuoricinema (composta da Gabriele Salvatores, Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Lionello Cerri e Gino&Michele) ha saputo raccontare attraverso la metafora del viaggio, sia fisico sia interiore, il percorso di rinascita di una giovane donna.

Con questa iniziativa il Gruppo conferma il proprio impegno nel sostenere concretamente la creatività e i giovani talenti, offrendo occasioni e contest per mettersi in gioco e testare le proprie idee.