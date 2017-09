Marchionne torna al vertice della hit parade dei manager

(Teleborsa) – Ribaltone al vertice di Manager nel Web, la classifica realizzata da Reputation Manager, in cui torna in prima posizione il numero uno di Fiat Chrysler Sergio Marchionne, che scalza dalla vetta l’editore Urbano Cairo, sceso in seconda. Si piazza invece terzo l’AD di Eni, Claudio De Scalzi.

Sergio Marchionne conquista 1,8 punti rispetto al mese precedente, totalizzando un punteggio di 74,6. Il Presidente e Ad di Rcs Urbano Cairo perde una posizione e 3,9 punti in classifica, arrivando a un punteggio di 72,6, principalmente per la diminuzione del volume di contenuti che lo riguardano, dovuto probabilmente alla pausa estiva. Sale dalla quarta alla terza posizione Claudio Descalzi, grazie a una crescita di 4,8 punti.

Due manager hanno guadagnato tre posizioni rispetto mese precedente. Si tratta di Remo Ruffini, Presidente e AD di Moncler, che conquista l’ottava posizione grazie ai contenuti digitali relativi al successo in Borsa del marchio e ai risultati finanziari positivi che, come ha ricordato lo stesso Ruffini, hanno portato al quattordicesimo trimestre di crescita consecutiva a doppia cifra. Il secondo è il fondatore di Banca Mediolanum, Ennio Doris, che si posiziona al decimo posto grazie soprattutto all’innovazione tecnologica (Apple Pay disponibile per i clienti Mediolanum) e al lancio dei Pir per le piccole e medie imprese.