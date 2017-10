Marchionne: “Spin-off di Magneti Marelli il prossimo anno&#...

(Teleborsa) – “Lo spin-off di Magneti Marelli lo porteremo avanti il prossimo anno”. Parola di Sergio Marchionne, amministratore delegato di FCA , che lo dichiarato oggi a Rovereto dove ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Ingegneria Meccatronica parte dell’Università di Trento. Le dichiarazioni del numero uno del gruppo automobilistico confermano i rumors dello scorso mese che parlavano anche di una possibile quotazione del Gruppo. “La Marelli – ha aggiunto Marchionne – ha un grandissimo ruolo da giocare. Dobbiamo discutere con il Consiglio. Abbiamo avuto la settimana scorsa un primo dibattito; farà parte del piano che lanceremo l’anno prossimo. Entro il primo semestre 2018 inoltre verrà presentato il piano industriale di FCA.”

Non poteva mancare un accenno al tema del momento: le auto elettriche. Secondo Marchionne, “le auto elettriche possono sembrare una meraviglia tecnologica, soprattutto per abbattere i livelli di emissione nei centri urbani, ma si tratta di un’arma a doppio taglio, ha dichiarato l’amministratore delegato di FCA. “Forzare l’introduzione dell’elettrico su scala globale, senza prima risolvere il problema di come produrre l’energia da fonti pulite e rinnovabili, rappresenta una minaccia all’esistenza stessa del nostro pianeta. “E’ certamente più utile – ha sottolineato Marchionne – concentrarsi sui miglioramenti dei motori tradizionali e lavorare alla diffusione di carburanti alternativi, soprattutto il metano, che per la sua origine e le sue qualità è oggi il più virtuoso e più pulito in termini di emissioni”.