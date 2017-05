Manovra, via libera alla discussione alla Camera

(Teleborsa) – Via libera alla discussione generale sulla Manovra nell’Aula di Montecitorio.

Il voto in Aula è volto a esaminare il folto pacchetto di provvedimenti. Oggi pomeriggio è attesa la richiesta di fiducia da parte del Governo sulla manovra correttiva che ha avuto il via libera da Bruxelles .

Obiettivo dell’Esecutivo è incassare il sì di Montecitorio entro domani 31 maggio, al massimo giovedì 1° giugno. Il provvedimento è in prima lettura e dovrà passare a Palazzo Madama per il via libero definitivo.

Il tempo stringe visto che il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 23 giugno.