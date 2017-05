Manovra, ok a taglio 140 mila slot entro il 2018. Maxi multa per chi non le disattiva

(Teleborsa) – La commissione Bilancio della Camera ha detto sì alla proposta avanzata dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, di anticipare la riduzione delle slot machine.

Entro la fine di quest’anno le macchinette dovranno essere tagliate del 15% (da 407 mila a 345 mila), mentre entro aprile 2018 le slot dovranno essere al massimo 265 mila (-19%). Si tratta di una riduzione del 34%.

E’ prevista una maxi sanzione da 10 mila euro per ciascun apparecchio ai concessionari che non procederanno al blocco entro 5 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane.

