Manovra, decreto omnibus con 68 articoli. Ecco le novità nella bozza

(Teleborsa) – La Manovrina da 3,4 miliardi arriva al suo ultimo miglio. Si tratta di un decreto omnibus con 68 articoli, che trattano di tutto: dalla lotta all’evasione alla fusione FS-Anas, dalle norme sugli stadi alla Ryder Cup, dall’aumento delle tasse su Fortuna e Lotto alla maxi multa per chi non paga il biglietto sul bus. E tanto altro ancora, compreso un “aiutino” per Alitalia. Dalla bozza emergono alcune novità:

La norma per Alitalia prevede una dotazione di 300 milioni per Invitalia, da impiegare come garanzia pubblica per sostenere la compagnia aerea. “Al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri – si legge nella bozza – il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa, nella misura massima di 300 milioni di euro nell’anno 2017”.

La norma sugli “stadi” e per Roma. Nella manovra correttiva c’è anche una disposizione che sembra dettata ad hoc per lo Stadio della Roma, anche se questo non viene mai menzionato: disciplica le questioni relative a demilizioni, cessioni terreni, costruzioni grandi impianti sportivi e sfruttamento commerciale.

Le risorse per la Ryder Cup Europe 2022: la bozza prevede per il periodo 2017-2027 una garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro.

Le assunzioni sponsorizzate nei Comuni: è previsto che i Comuni possano assumere personale a tempo determinato e in via stagionale se i progetti su cui viene impegnato sono sponsorizzati.

L’aumento delle accise sui tabacchi che prevedono “un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018”.

Più pesanti le tasse sulla Fortuna e sul Lotto. La manovrina prevede infatti il raddoppio della tassa sulla fortuna dal 6% al 12%, per vincite superiori ai 500 euro, a partire dal 1° ottobre 2017. Previsto anche un aumento del prelievo sulle vincite nel Lotto dal 6% alll’8%, mentre la tassa sulle slot passa al 19% e quella sulle videolotteries al 6%.

Arriva la maxi multa per i “portoghesi” sui bus, che potrà arrivare a 200 euro per chi non paga il biglietto. La orma prevede anche che la prevenzione, l’accdertamento e la contestazione possa essere affidata da terzi (agenti accertatori).

Cedolare secca anche per gli “affitti brevi” delle case vacanza, che è pari al 21% come per le normali locazioni e sarà applicata a partire dal 1° giugno 2017 ai redditi prodotti dagli affitti stagionali. E arriva anche la cosiddetta norma Airbnb, la big delle case vacanza online, in quanto la bozza della manovra prevede che “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite”. In caso di incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è prevista una sanzione fino a 2 mila euro.

Come noto, poi, la manovrina include una serie di altre norme, sullo split payment, misure antifrode, Interventi in favore delle zone terremotate e molto altro ancora.