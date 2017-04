Manovra, bozza: sinergie Anas ed Fs, investimenti +10% in 2016

(Teleborsa) – “Con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, Anas sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l’altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10% rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10% nel 2018”. E’ quanto prevede l’ultima bozza del testo della manovra.

Per stasera venerdì 21 aprile è attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della manovra. A quanto si apprende, il testo del decreto legge per il ministero dell’Economia è chiuso.