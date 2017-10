MaireTecnimont, controllata Stamicarbon acquisisce 20% di Pursell Agri-Tech

(Teleborsa) – Stamicarbon, controllata di Maire Tecnimont ha acquisito una quota del 20% di Pursell Agri-Tech, start-up statunitense specializzata nello sviluppo e commercializzazione di fertilizzanti rivestiti di polimeri, a rilascio controllato.

L’investimento di Stamicarbon è pari a circa 5,5 milioni di dollari.

Pursell Agri-Tech, con base a Sylacauga, Alabama, ha sviluppato una nuova tecnologia per rivestire i fertilizzanti ad un costo molto competitivo, per produrre fertilizzanti a rilascio controllato, adatti per fertilizzare efficientemente le coltivazioni agricole estese. Questa tecnologia innovativa combina una composizione proprietaria di polimeri con un processo di rivestimento ad alta efficienza per la produzione di una gamma di fertilizzanti a rilascio controllato, in particolare urea. La soluzione nutritiva prodotta è altamente sostenibile, accresce il rendimento delle coltivazioni e ne riduce l’impatto ambientale.

Inoltre, Stamicarbon e Pursell Agri-Tech hanno costituito una collaborazione industriale secondo cui Stamicarbon opererà come licensing partner globale, licenziando la tecnologia al di fuori del Nord America, a terzi quali grandi produttori di urea, e produttori e distributori di fertilizzanti, mentre Pursell Agri-Tech svilupperà con partner selezionati il mercato nordamericano, dove Stamicarbon opererà in qualità di licensing partner non esclusivo. Le parti lavoreranno insieme anche per l’implementazione di una piattaforma innovativa per lo sviluppo di nuove tecnologie e iniziative di business.