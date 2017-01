Maire Tecnimont espande presenza negli Emirati Arabi con una nuova joint venture

(Teleborsa) – Maire Tecnimont ha annunciato che la propria controllata Tecnimont Civil Construction ha costituito una nuova società negli Emirati Arabi Uniti denominata Value Technology Engineering LLC, in partnership con SBK Holding; la holding company dello Sceicco Zayed Bin Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan – e Geointelligence, parte di Value Lab.

Value Technology Engineering LLC svilupperà la propria licenza di brevetto fornendo ai clienti la massima capacità di problem solving e tecnologia avanzata al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza di infrastrutture e impianti. La nuova società collaborerà con Università emiratine e italiane per accrescere e condividere sviluppo tecnologico e conoscenze acquisite.

A Piazza Affari, il titolo di Maire Tecnimont cede lo 0,58%