Madrid, giornata di passione per il Banco Popular Espanol

(Teleborsa) – Ancora una giornata di passione per il Banco Popular Español che sta cedendo quasi 11 punti percentuali sulla Borsa di Madrid, estendendo le corpose perdite accumulate la scorsa ottava.

Il sesto Istituto di credito in Spagna, in gravi difficoltà economiche, sta esplorando in questi giorni tutte le possibili strade per ripianare le consistenti perdite in bilancio, compresa quella della messa in vendita.

Secondo rumors, tuttavia, non vi sarebbero acquirenti all’orizzonte e dal momento che la vendita di asset, già iniziata dal management, non è in grado di risollevare le sorti societarie, è possibile che la banca fallisca.

Bloomberg riporta stamane che domani la banca discuterà delle varie opzioni con la Banca Centrale Europea. Tra queste vi sarebbe un possibile prestito addizionale da parte di Francoforte.