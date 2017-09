Macron fischiato alla Sorbona, slogan degli studenti contro il presidente francese

(Teleborsa) – Dura contestazione degli studenti francesi al presidente Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo arrivato all’Università Sorbona di Parigi è stato accolto con fischi, slogan e qualche fumogeno.

“Macron vattene, l’università non è tua”, hanno gridato in coro alcune centinaia di studenti che hanno esposto anche diversi striscioni tra cui uno con la scritta “Anticapitalisti”.

Macron era atteso in facoltà per il suo discorso sulla “Nuova Europa”. Un piano per rilanciare l’UE, dove i temi privilegiati sono: clima, innovazione digitale e sicurezza. Ma anche migrazione.

L’obiettivo del Capo dello Stato francese è di rilanciare la macchina europea, indebolita dalla globalizzazione, ma che inevitabilmente dovrà essere costruita su nuove basi, alla luce della Brexit e dell’ascesa del populismo anti europeo.