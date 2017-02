M&A Giappone-USA: Softbank compra Fortress, operazione da 3,3 miliardi

(Teleborsa) – Softbank è pronta a investire 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti con l’obiettivo di creare 50.000 posti di lavoro.

Lo aveva preannunciato il neo Presidente americano, Donald Trump, lo scorso dicembre, citando un colloquio con Masayoshi Son, CEO del colosso giapponese.

Detto, fatto. Il gruppo tecnologico nipponico ha raggiunto l’intesa per acquisire Fortress Investment Group in una operazione da 3,3 miliardi di dollari in contanti.

Il Fondo americano continuerà a gestire circa 70 miliardi di dollari e ad agire come business autonomo. Fortress manterrà il dividendo attuale di 0,09 dollari per azione, relativamente al quarto trimestre 2016.