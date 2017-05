LVenture corre in Borsa con l’ingresso di nuovi soci strategici

(Teleborsa) – Grande giornata per LVenture, che corre alla Borsa di Milano, vantando un rialzo superiore al 4% a a 0,75 euro, con un aumento del 2,74%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,769 e successiva a quota 0,806. Supporto a 0,732.

A galvanizzare il titolo contribuire l’ingresso di nuovi soci nel capitale, mediante un aumento di capitale riservato da 1,9 milioni di euro. Il CdA venerdì scorso ha deliberato un aumento di capitale sociale riservato a un gruppo di investitori strategici tra i quali l’Università LUISS, Sara Assicurazioni e Zenit SR.

L’Universita’ Luiss, partner istituzionale a cui e’ storicamente legato il brand Luiss ENLABS ”La Fabbrica delle Startup”, acquisirà una partecipazione pari al 3,5% ed entrerà nella rappresentanza del governo societario; Sara Assicurazioni, già azionista, rileverà una quota pari al 2,49% del capitale. LV.EN. Holding, azionista di riferimento del gruppo, ha il 39,93% del capitaleIl prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato fissato in 0,67 euro.