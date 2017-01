Luxottica si espande in Brasile: acquisisce Oticas Carol per 110 milioni di euro

(Teleborsa) – Dopo la maxi fusione con Essilor, Luxottica ha siglato un accordo con i soci di Oticas Carol per acquisire il 100% di una delle più importanti catene di ottica in franchising in Brasile con circa 950 negozi.

Fondata nel 1997 e con un fatturato annuale aggregato di circa 200 milioni di Euro, Oticas Carol negli ultimi anni la catena ha realizzato una crescita significativa attraverso il rafforzamento del management e l’aumento del numero di negozi dai 500 nel 2013 ai circa 950 nel 2016, per lo più in franchising.

La transazione, del valore di 110 milioni di euro, sarà soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie e perfezionata prevedibilmente durante il primo semestre del 2017.

“Il Brasile è un grande Paese nel quale abbiamo sempre creduto e siamo presenti da 25 anni”, ha commentato Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica. “Con questa operazione facciamo un ulteriore passo verso il completamento del nostro modello di business integrato verticalmente che tanti vantaggi ha dimostrato di poter offrire ai nostri consumatori”.

Secondo Ronaldo Pereira, Amministratore Delegato di Oticas Carol, “l’operazione porterà Carol in una dimensione totalmente nuova. I nostri affiliati faranno parte di un player globale dell’eyewear per poter continuare a crescere ed investire nel nostro marchio. Avremo tutte le risorse necessarie per sviluppare i nostri piani di crescita”.