Luxottica, fatturato e utili in crescita nei primi 6 mesi

(Teleborsa) – Il fatturato di Luxottica cresce del 4,2% a quasi 5 miliardi di euro, nel primo semestre dell’anno, con livelli di redditività sostenuti per entrambe le divisioni e una generazione di cassa record.

L’utile netto adjusted è salito del 6,7% a 567 milioni(+18,1% a 562 milioni quello reported).

Nel semestre, la generazione di cassa si è attestata al livello record di 535 milioni di Euro, mentre l’indebitamento netto al 30 giugno 2017 è stato pari a 1,1 miliardi in riduzione del 1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati dei sei mesi. Le nuove strategie e la riorganizzazione del Gruppo stanno già producendo i benefici attesi: vendite in aumento, redditività in accelerazione e una forte generazione di cassa” – commentano Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo, e Massimo Vian, Amministratore Delegato Prodotto e Operations di Luxottica – “Alla luce dei risultati dei primi sei mesi, confermiamo l’outlook per il 2017”.