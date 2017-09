Luxottica e Essilor, nessuna comunicazione all’Antitrust su eventuali “aggiustamenti” del merger

(Teleborsa) – Sale l’attesa per il parere che l’Antitrust europeo esprimerà sulla fusione tra Luxottica ed Essilor.

Ad alimentarla il fatto che le due società non hanno comunicato al watchdog le proprie proposte per evitare eventuali rilievi su un possibile ostacolo alla concorrenza.

La deadline fissata per la suddetta comunicazione era il 19 settembre e per il momento non sono state emesse note ufficiali in merito.

Non resta che attendere il prossimo 26 settembre, giorno in cui la Commissione europea comunicherà le proprie stime preliminari sul maxi merger tra il colosso italiano degli occhiali e il produttore francese di lenti.