Luxottica, Bruxelles avvia un’indagine approfondita sulla fusione con Essilor

(Teleborsa) – Il merger tra Luxottica e Essilor finisce sotto la lente della Commissione europea.

Bruxelles ha infatti avviato un’indagine approfondita per valutare il progetto di concentrazione tra le due big degli occhiali alla luce del regolamento UE sulle concentrazioni dal momento che “teme che la concentrazione possa ridurre la concorrenza sul mercato delle lenti ottiche ed intende estendere le indagini al mercato delle montature per occhiali”, come si legge in una nota.

Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: “La metà degli europei porta gli occhiali e quasi tutti hanno bisogno prima o poi di lenti correttive. Per questo motivo, è necessario valutare attentamente se la concentrazione proposta non rischi di tradursi in prezzi più elevati o in una riduzione delle possibilità di scelta per gli ottici e, in ultima analisi, per i consumatori”.

La proposta di concentrazione prevede la fusione tra due leader del settore ottico. Essilor è il principale fornitore di lenti oftalmiche, tanto a livello mondiale che europeo. Luxottica è il principale fornitore di montature per occhiali, tanto a livello mondiale che europeo e del suo portafoglio fanno parte marchi molto famosi come Ray-Ban e Oakley. Le due società vendono i propri prodotti finiti agli ottici, i quali a loro volta vendono gli occhiali da vista e da sole finiti ai consumatori, rileva la Commissione.