Lusso in rally in Borsa. Ferragamo e Brunello Cucinelli in focus

(Teleborsa) – Grande giornata per il settore del lusso, che mostra una brillante performance alla Borsa di Milano. A sostenere il comparto contribuiscono i risultati annunciati da alcune società e alcuni giudizi degli analisti.

Salvatore Ferragamo mantiene un guadagno dello 0,66%, dopo aver fatto anche meglio in mattinata, per effetto della promozione di Mediobanca a outperform con target price a 26,5 euro. Stessa raccomandazione anche per Moncler (oggi +1,59% in Borsa), ma con Target price di 22,5 euro.

Brunello Cucinelli è in battuta sin dall’esordio e avanza del 4,7%, dopo risultati preliminari boom ed una serie di raccomandazioni positive degli analisti: per Mediobanca è neutral (Target Price a 19 euro), per Credit Suisse underperform (TP 14 euro), per Equita Sim è hold (TP 19,3 euro) e per Kepler è hold (TP 20 euro).