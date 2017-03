Lufthansa, nel 2016 più utili ma meno ricavi

(Teleborsa) – Conti a due velocità per Lufthansa che ha chiuso il 2016 con un con un risultato netto di 1,776 miliardi di euro con una crescita del 4,6% rispetto ai 1,698 miliardi dell’ esercizio precedente.

Nello stesso periodo, il fatturato di 31,7 miliardi di euro nel 2016, in calo dell’1,2% sul risultato dell’anno precedente. L’adjusted EBIT è stato pari a 1,75 miliardi di euro, in calo del 3,6%. Il margine EBIT rettificato per il 2016 è stato del 5,5%, in calo di 0,2 punti percentuali.

Il Gruppo ha investito 2,2 miliardi di euro nel 2016, circa 300 milioni di euro in meno di quanto originariamente previsto.

“Gli indicatori finanziari chiave per il Gruppo dimostrano la nostra forza finanziaria e la nostra performance di business”, spiega Ulrik Svensson, Chief Officer Finance of Deutsche Lufthansa.