Lufthansa ha ricevuto il primo aeromobile A350

(Teleborsa) – Si rinnova la flotta di Lufthansa Group. Il più grande vettore e operatore cliente di Airbus, ha ricevuto ieri il suo primo A350 XWB, il bimotore widebody più nuovo ed efficiente al mondo. L’aeromobile è il primo di 25 A350-900 ordinati da Lufthansa. Il vettore utilizzerà il primo A350 sulle rotte di lungo raggio da Monaco a Delhi e da Monaco a Boston.

Dotato di reattori Rolls-Royce, l’A350 XWB di Lufthansa avrà una configurazione in tre classi con 48 poltrone in Classe Business, 21 in Classe Premium Economy e 224 in Classe Economy. L’A350 XWB è dotato degli ultimi prodotti di cabina di Lufthansa che comprendono nuove poltrone, nuovissimi sistemi di intrattenimento di bordo e, per la prima volta, connettività in volo, offrendo così nuovi livelli di confort e convenienza ai passeggeri Lufthansa in tutte le classi di volo.

L’A350 XWB è dotato del design più moderno e aerodinamico, fusoliera e ali in fibra di carbonio, e motori a basso consumo Trent di Rolls-Royce. Insieme, queste tecnologie generano livelli di efficienza operativa senza precedenti, con una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni, e costi di manutenzione significativamente ridotti. Per i passeggeri, la cabina più ampia e silenziosa insieme alla bellezza degli interni e al mood lightning contribuiscono a garantire elevati livelli di confort e benessere, stabilendo nuovi standard in termini di esperienza di volo da parte di tutti i passeggeri.

A oggi Airbus ha ricevuto 810 ordini fermi per l’A350 XWB da parte di 43 clienti nel mondo, che ne hanno fatto uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre.