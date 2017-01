Lufthansa: “Digital Travel Experience” a bordo dei nuovi Airbus A350-900

(Teleborsa) – L’A350-900 è il nuovo arrivato della flotta Lufthansa. Questo velivolo è considerato il velivolo a lungo raggio più avanzato e più ecologico al mondo. Le possibilità offerte dal sistema di intrattenimento di bordo sull’A350-900 sono altresì innovative. Per la prima volta, i passeggeri avranno la possibilità di effettuare una selezione dal programma di bordo da casa, prima di partire, aggiungendo i loro elementi preferiti a una playlist. Per fare questo, i passeggeri devono caricare l’applicazione “Lufthansa Companion App” sul proprio tablet o mobile phone.

L’on-board program è disponibile con fino a sei settimane di anticipo. Una volta a bordo, i passeggeri dovranno sincronizzare la loro playlist preferita con lo schermo davanti al sedile, oltre alla possibilità di utilizzare il proprio dispositivo mobile come secondo schermo. Durante il volo, i passeggeri possono scegliere dalla loro lista dei preferiti e allo stesso tempo richiamare le informazioni di volo, andare sui siti di social media tramite FlyNet, fare shopping on-line nel WorldShop o scoprire informazioni sulla destinazione. L’applicazione è già disponibile e può essere scaricata da Google Play Store. Si trova digitando appunto “Lufthansa Companion App” nel campo di ricerca. L’applicazione sarà presto disponibile anche in Apple iTunes Store.

Il programma di intrattenimento di Lufthansa al momento prevede una scelta di 100 film, 200 programmi TV, un ampio programma audio con diversi CD, playlist e audiolibri, giochi e una sezione per bambini con un diversi film e musica tra cui scegliere, oltre a informazioni dal mondo Lufthansa. Si può accedere a News sportive e altri canali TV in diretta tramite il seat screen o tramite il portale gratuito FlyNet.

L’Airbus A350-900 di Lufthansa offre anche ulteriori miglioramenti al comfort con schermi più grandi per i passeggeri di tutte le classi. L’interfaccia utente dal design moderno offre ai passeggeri una scelta di dieci lingue diverse.

Lufthansa baserà dieci Airbus A350-900 a Monaco di Baviera a partire da febbraio 2017. Le prime destinazioni servite saranno Delhi e Boston. Il nuovo velivolo può trasportare 293 passeggeri, di cui 48 in Business Class, 21 in Premium Economy e 224 in Economy Class.