L’Italian Equity Week si conclude con uno sguardo alle infrastrutture

(Teleborsa) – Lifestyle, industria e Infrastrutture, tre settori chiave per la nostra economia, cui Borsa Italiana ha dedicato la tre giorni dell’Italian Equity Week.

Durante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte in briefing strategici settoriali, IPO Forum e incontri one to one con primari investitori domestici e internazionali.

L’evento, organizzato per la prima volta dalla società che gestisce la Borsa, è iniziato martedì 5 settembre 2017 con una serie di approfondimenti sul Made in Italy, il lusso e così via. Mercoledì 6 settembre è stata la volta dei principali attori del settore industriale.

L’evento si conclude oggi 7 settembre con un focus sulle infrastrutture, elemento strategico per la crescita del Paese. La giornata odierna intitolata Infrastructure Day inizia con un briefing strategico del CEO di Cassa Depositi e Prestiti, Fabio Gallia, e del commissario per la spending review, Yoram Gutgeld.

Si terranno poi incontri one-to-one con società quotate come A2A, Acea, Aeroporto di Bologna, Ascopiave, Astaldi, Atlantia, Buzzi Unicem, EI Towers, Enav, Enel, Hera, INWIT, Iren, Italgas, Prysmian, Rai Way, Retelit, Salini Impregilo, SIAS e ASTM, Snam.

L’Italian Equity Week è stata organizzata con l’obiettivo di agevolare la relazione tra le società e gli investitori domestici e internazionali ed, al contempo, illustrare alle società non quotate le opportunità offerte dall’accesso al mercato dei capitali, sfruttando anche le esperienze di successo delle società quotate.

Complessivamente presenti all’Italian Equity Week oltre 180 investitori in rappresentanza di oltre 120 case d’investimento da 4 continenti (America, Asia, Australia, Europa).