Lira turca su nuovi minimi storici dopo il nulla di fatto sui tassi

(Teleborsa) – Prosegue la caduta della lita turca, che ha raggiunto nuovi minimi storici nei confronti delle principali valute mondiali (euro e dollaro), dopo che la banca centrale a sorpresa ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse all’8%, mentre era largamente atteso un rialzo.

La decisione ed il movimento della valuta rispecchiano l’attesa che anche l’agenzia di rating Fitch tagli il rating a “junck” (spazzatura), come le altre due agenzie di rating americane.

La valuta è sotto pressione anche per le incertezze politiche e per la linea dura del Presidente Erdogan contro la speculazione ed ha spinto la quotazione dell’euro in alto a 4.1464 (+0,74%). Rispetto al dollaro, invece, la lira turca scambia a 3,8751.