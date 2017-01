Linkem nuovo sponsor di AS Roma

(Teleborsa) – La A.S. Roma svela il nuovo sponsor.

Durante una conferenza stampa a Trigoria, il club giallorosso ha presentato la nuova partnership di sponsorizzazione tra la squadra e l’operatore di telecomunicazione Linkem.

Presenti all’incontro con la stampa Umberto Gandini, Amministratore Delegato della Roma, Davide Rota e Francesco Sortino, rispettivamente, A.d. e Direttore Marketing di Linkem e Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera. Il progetto riguarda soprattutto il settore giovanile ed ha infatti come claim “Partner of the future”.

Già le anticipazioni di stampa avevano confermato che la partnership non avrebbe riguardato il “Jersey sponsor” che manca sulle maglie di Totti & co da oltre 3 anni, ma di un rapporto commerciale solido di medio livello per una durata di 3 anni con un “value” economico che si aggira sui 2,7 milioni di euro l’anno.

“E’ una partnership molto importante, che ci porta verso quel futuro a cui tutti noi abbiamo, fatto di crescita e innovazione. Linkem è in grandissima espansione, molto importante sul panorama italiano. E’ entrato il fondo Blackrock nel capitale sociale di Linkem, ha dichiarato l’A.d.della squadra capitolina Umberto Gandini

Entusiasmo è stato espresso anche da parte di Davide Rota, numero uno di di Linkem che dice: “Per noi oggi è un giorno importante. E’ una partnership molto forte, in cui la Roma è coinvolta nello sviluppo dei servizi per le famiglie romane, è un po’ diverso dal solito accordo del consueto scambio di visibilità”.

La partnership vedrà coinvolto il colosso delle comunicazioni satellitari anche per quanto riguarda le migliorie delle strutture tecnologiche di AS Roma, oltre ad innumerevoli servizi offerti ai fans giallorossi: una sponsorizzazione a 360° dove verrà posto in essere un giusto mix di investimenti economici sia sulla prima squadra che sul settore giovanile, vero fiore all’occhiello del club di piazzale Dino Viola.