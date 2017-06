L’inflazione decelera vistosamente a maggio

(Teleborsa) – Confermata in rallentamento l’inflazione in Italia, come indicato nella stima preliminare di fine maggio. Lo comunica l’Istat.

Nel mese di maggio 2017, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e registra un aumento dell’1,4% su anno (+1,9% ad aprile).

La frenata dell’inflazione è dovuta in particolare ai prezzi di talune tipologie di prodotto, in particolare gli Energetici non regolamentati (+6,8%, da +9,1%).