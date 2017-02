L’inflazione accelera ancora a febbraio. Carrello della spesa sempre più caro

(Teleborsa) – Si infiamma l’inflazione italiana a febbraio, in linea con l’accelerazione subita dai prezzi al dettaglio nel resto d’Europa. Lo conferma l’Istat, che ha pubblicato il dato preliminare.

L’indice dei prezzi al consumo (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su mese e dell’1,5% su anno (era +1% a gennaio). L’inflazione acquisita per il 2017 risulta pari a +1%.

Analogamente a quanto accaduto il mese precedente – spiega l’Istituto di statistica – l’accelerazione rispetto allo scorso anno è stata determinata dai prezzi delle componenti più volatili come gli Alimentari non lavorati (+8,8%, era +5,3% a gennaio) ed i Beni energetici non regolamentati (+12,1%, da +9,0% del mese precedente). A rafforzare l’inflazione c’è poi l’accelerazione della crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,4%, da +1% di gennaio).

Di conseguenza, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si porta a +0,6% da +0,5% del mese precedente mentre quella al netto dei soli Beni energetici sale a +1,3% da +0,8% di gennaio.

Su base annua la crescita dei prezzi dei beni (+1,9%, da +1,2% di gennaio) segna un’accelerazione più marcata rispetto a quella dei servizi (+0,9%, da +0,7% del mese precedente). Di conseguenza, rispetto a gennaio, il differenziale inflazionistico negativo tra servizi e beni raddoppia portandosi a meno 1 punti percentuali (da meno 0,5 di gennaio).

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dell’1,1% su base mensile e del 3,1% su base annua (era +1,9% a gennaio).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, il cosiddetto carrello della spesa, aumentano dello 0,7% in termini congiunturali e registrano una crescita su base annua del 3,2% da +2,2% del mese precedente.

Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base congiunturale e dell’1,6% su base annua (da +1,0% di gennaio).