L’industria del risparmio gestito raccoglie 9 miliardi con i fondi

(Teleborsa) – Partenza sprint per l’industria del risparmio gestito nel secondo trimestre che si apre all’insegna dei fondi aperti.

La Mappa mensile, elaborata dall’Ufficio Studi di Assogestioni, mostra flussi positivi in aprile per oltre 7,1 miliardi di euro per questi strumenti, grazie soprattutto ai 3,3 miliardi raccolti dai prodotti obbligazionari.

Positiva anche la raccolta delle gestioni di portafoglio che registrano flussi per circa 2 miliardi portando la raccolta complessiva dell’industria del risparmio gestito a quota 9 miliardi di euro.

Da inizio anno il bilancio del settore è pari a 36,9 miliardi di euro, 23 dei quali confluiti nelle gestioni collettive e 13,6 miliardi investiti in gestioni di portafoglio. Ad aprile il patrimonio gestito dell’industria è pari a 1.984 miliardi, 991 investiti in gestioni collettive e 993 in gestioni di portafoglio.