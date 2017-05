L’export del Made in Italy rallenta in aprile. Giù surplus commercio con Paesi terzi

(Teleborsa) – Frena il Made in Italy nel mondo, producendo un peggioramento della bilancia commerciale italiana verso i Paesi terzi. Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Istat sul commercio estero extra UE.

Ad aprile, il surplus commerciale è stato di 2,556 miliardi e risulta in diminuzione sia rispetto a quello dello stesso mese del 2016 (3,6 miliardi) sia rispetto a quello rilevato a marzo. Il surplus nell’interscambio di prodotti non energetici (+5.097 milioni) è in flessione rispetto ad aprile 2016 (+5.598 milioni).

Entrambi i flussi commerciali sono in contrazione rispetto al mese precedente, con una diminuzione più marcata per le esportazioni (-4,9%) che per le importazioni (-0,8%).

Nell’ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell’export verso i paesi extra UE risulta comunque positiva (+0,4%) ed estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie. Nello stesso periodo si rileva una espansione delle importazioni (+2,8%).

Le esportazioni sono in diminuzione su base annua (-3,7%) ma, al netto dell’effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi, segnano un aumento (+2,7%). Le importazioni registrano una crescita tendenziale (+4,1%), determinata dall’energia (+31,2%). Gli acquisti di beni strumentali (-9,9%) e di beni di consumo non durevoli (-6,4%) sono in calo.

Le vendite di beni verso i paesi OPEC (-17,6%), Stati Uniti (-9,6%), Turchia (-7,8%) e Svizzera (-6,7%) sono in flessione. L’export verso Russia (+13,6%), Giappone (+7,1%), Cina (+5,6%) e paesi dell’area Asia-Pacifico (+5,3%) aumenta in misura marcata, mentre i paesi dell’America Latina (+1,3%) conseguono un incremento più contenuto.

Sul fronte delle importazioni, quelle dall’India (+21,1%), Turchia (+16,9%), Russia (+13,8%) e paesi OPEC (+9,6%), aumentano ad un tasso superiore a quello medio. In misura minore aumentano anche gli acquisti da paesi ASEAN (+3,3%) e Cina (+2,4%). Giappone (-48,2%), Svizzera (-7,7%), paesi MERCOSUR (-3,7%) e Stati Uniti (-0,6%) registrano una flessione.