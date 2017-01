L’Espresso scrive sul possibile fallimento di Alitalia e la Compagnia censura

(Teleborsa) – Il titolo di copertina “Chi ha ucciso Alitalia” dell’ultimo numero de L’Espresso non è proprio piaciuto ai vertici della Compagnia, tanto più che all’interno del giornale si scrive di “fallimento” e di “operazioni finanziarie recenti”. Così, l’ordine di censura per il settimanale l’Espresso, per quel che era nelle possibilità immediate di Alitalia, è arrivato puntuale dai “piani alti” nel pomeriggio di sabato 21 gennaio.

Forse non tenendo in debito conto che si è negli anni 2000, dove i mezzi d’informazione non son più quelli di solo 20 o 30 anni fa, e che l’informazione viaggia davvero a velocità supersonica, ovunque. E che è praticamente impossibile fermarla, anche solo tentare di “contenerla”. Così una “precauzione” può tramutarsi in boomerang.

L’ordine per il personale è sulla “bolla di consegna per i giornali” da imbarcare suii voli internazionali e intercontinentali Az: “Vi informiamo che qualora venga imbarcata la rivista l’Espresso non deve essere distribuita ai passeggeri”. In allegato alla nota anche la foto della copertina del settimanale che titola: “Chi ha ucciso l’Alitalia”.

Il servizio di apertura della rivista in distribuzione attualmente in edicola è dedicato infatti all’ennesimo rischio fallimento di quella che era la Compagnia di bandiera prima del passaggio agli azionisti privati e contiene documenti esclusivi che svelano conti e investimenti sbagliati. Un lavoro di inchiesta giornalistica sulle ultime operazioni finanziarie effettuate, con la compagnia araba Etihad, nel tentativo di salvare la flotta italiana oggi, ancora una volta, con i conti in rosso e sull’orlo del baratro.

L’esplicito riferimento del titolo “Chi ha ucciso Alitalia” con il relativo articolo sul possibile fallimento della compagnia non è stato gradito. E così le copie gratuite dell’Espresso che vengono distribuite a bordo degli aerei questa settimana non saranno presenti a bordo degli Arbus e dei Boeing Alitalia impiegati sulle rotte di medio e lungo raggio. Tornerà l’Espresso su Az? Vedremo.