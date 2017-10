Leonardo, venduti due elicotteri AW139 a clienti del Regno Unito

(Teleborsa) – Leonardo ha ricevuto due ordini per elicotteri AgustaWestland AW139 per il trasporto VIP/corporate a clienti del Regno Unito, rafforzando

ulteriormente la propria leadership nel mercato mondiale dei bimotore per questo ruolo operativo e del quale detiene una quota del 50%. Questi AW139 si aggiungono agli oltre 30 già presenti in UK.

Un elicottero sarà impiegato presso il Fairoaks Airport da Starspeed, società di Luxaviation Helicopters – il più grande operatore al mondo di elicotteri VIP – e già cliente di un altro dei modelli della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo, l’AW169. Il secondo AW139 verrà utilizzato da un cliente privato.

Entrambe le macchine saranno consegnate nella prima metà del 2018.

L’AW139 è leader nella classe dei bimotori intermedi in termini di prestazioni, velocità di crociera (165 nodi/306 km/h) e confort, qualità essenziali per missioni di trasporto privato e corporate. L’AW139 è dotato della più spaziosa cabina nella sua categoria, in grado di accogliere i passeggeri in un ambiente confortevole e silenzioso.