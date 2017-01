Leonardo sigla contratto con il Ministero della Difesa UK

(Teleborsa) – Il Ministero della Difesa UK rinnova la fiducia a Leonardo, con la firma di un contratto del valore di 271 milioni di sterline (circa 320 milioni di euro) per la fornitura di servizi di supporto e addestramento per la flotta di 62 elicotteri AW159 Wildcat impiegati dall’Esercito e dalla Marina Militare del Regno Unito.

Il contratto è stato annunciato da Harriett Baldwin, Ministro per gli Approvvigionamenti della Difesa, nel corso della sua visita odierna presso lo stabilimento Leonardo di Yeovil, nel sud-est dell’Inghilterra. L’esecuzione del contratto, di durata quinquennale, sarà avviata il primo aprile coerentemente con quanto previsto dal programma denominato WIST (Wildcat Integrated Support and Training – Supporto e Addestramento Integrato per i Wildcat), di durata complessiva trentennale e intrapreso a partire dal 2012.

Quest’ultima firma rappresenta un nuovo riconoscimento delle capacità uniche della divisione Elicotteri di Leonardo nel Paese e sostiene gli obiettivi dell’accordo di collaborazione strategica tra Azienda e Ministero della Difesa UK.

Il programma comprende la fornitura di parti di ricambio e di servizi di supporto tecnico e di sicurezza, oltre ad addestramento per piloti e manutentori.