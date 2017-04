Leonardo si aggiudica una commessa con l’Argentina per l’elicottero AW169

(Teleborsa) – Leonardo ha annunciato oggi durante il Salone LAAD a Rio de Janeiro, in Brasile, che la Gendarmeria argentina ha ordinato un elicottero intermedio leggero AgustaWestland AW169 a sostegno delle operazioni di pubblica sicurezza e pattugliamento delle frontiere, espandendo la presenza di Leonardo nel settore governativo del Paese.

La consegna dell’AW169 è prevista nella seconda metà del 2017 e farà seguito ai primi esemplari di questo modello già venduti sul mercato commerciale dell’America Latina e che entreranno presto in servizio in Argentina e Brasile.

Accordi per oltre 160 unità tra ordini e opzioni sono stati firmati da clienti di tutto il mondo.

“La scelta dell’elicottero di nuova generazione AW169 da parte di questo importante cliente in Argentina è un’ulteriore dimostrazione della competitività delle soluzioni tecnologicamente avanzate e di grande qualità offerte dalla Società, pensate anche per soddisfare i più recenti requisiti di operatori di primo piano in America Latina, in particolare in un settore cruciale come quello della sicurezza”, commenta Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

L’AW169 è un elicottero multiruolo che consente agli operatori di sfruttare capacità uniche per compiti di pattugliamento, comando, soccorso e trasporto in supporto di una vasta gamma di operazioni fra cui ordine pubblico, lotta al terrorismo, operazioni anti-droga, controllo delle frontiere, ricerca e soccorso.