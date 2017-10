Leonardo, Regno Unito sceglie ancora l’AW169 come elisoccorso

(Teleborsa) – Leonardo ha annunciato oggi che Specialist Aviation Services (SAS) si è aggiudicata nel Regno Unito una gara per la fornitura di un elicottero AgustaWestland AW169 per elisoccorso destinato alla Cornwall Air Ambulance Trust.

Il contratto di fornitura del servizio avrà durata decennale, con avvio delle attività nel 2019. L’AW169 sostituirà un MD902 Explorer e sarà basato presso il Cornwall Airport Newquay.

L’elicottero di nuova generazione da 4.6/4,8 tonnellate AW169 è stato progettato per rispondere alla crescente domanda di mercato per elevate prestazioni, i più recenti standard di sicurezza e capacità multiruolo. Sono oltre 160 gli ordini già ottenuto da più di 60 clienti in 20 Paesi per diversi impieghi quali eliambulanza, ordine pubblico, trasporto offshore e passeggeri, utility e supporto all’editoria. Sono oltre 40 gli AW169 già in servizio nel mondo.

Specialist Aviation Services opera nel Regno Unito anche in qualità di centro di servizio e manutenzione per l’AW169 fornendo un’ampia gamma di servizi per i clienti di questo modello.