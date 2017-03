Leonardo rafforza partnership con PGZ per elicotteri alle Forze armate polacche

(Teleborsa) – Polish Armaments Group (PGZ) e Leonardo hanno firmato un accordo di cooperazione in campo elicotteristico. L’evento conferma la reciproca volontà di continuare il dialogo sulle aree di possibile collaborazione industriale in termini di produzione, servizi e manutenzione di elicotteri per le Forze Armate Polacche.

La firma dell’accordo è un ulteriore passo in avanti verso il rafforzamento di una cooperazione iniziata nel 2015 ed è mirato ad identificare le aree della potenziale cooperazione industriale e commerciale per i programmi elicotteristici previsti nel Piano di Modernizzazione delle Forze Armate Polacche.

L’oggetto dell’accordo riguarda il potenziamento della cooperazione fra PGZ e Leonardo in termini di possibili future forniture di elicotteri offerti da Leonardo al Ministero della Difesa polacco. La collaborazione riguarda i modelli AW149, l’AW101 e W-3PL “Gluszec”.

“L’accordo firmato oggi è stato raggiunto a pochi mesi di distanza dall’annuncio della nostra collaborazione strategica con PGZ” ha dichiarato l’Ad Mauro Moretti, aggiungendo “attraverso questa collaborazione l’industria della difesa polacca, comprendente anche la società PZL-Swidnik controllata da Leonardo, vedrebbe garantito il più ampio coinvolgimento possibile nell’ambito dei prossimi programmi di approvvigionamento militare in campo elicotteristico e comprendente anche il trasferimento di tecnologia e la creazione di posti di lavoro altamente qualificati nel Paese. Ciò si tradurrebbe inoltre in un più elevato livello di sicurezza nazionale sostenuto da servizi più efficaci e affidabili per l’intero ciclo di vita del prodotto”.