Leonardo rafforza l’impegno commerciale e spinge sul Customer Support

(Teleborsa) – Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo ha informato il CdA della costituzione di due nuove strutture organizzative, il “Chief Commercial Officer” ed il “Chief People, Organization and Transformation Officer”, e di alcune nomine che valorizzano competenze interne.

Coerentemente con le linee guida strategiche volte a garantire la sostenibilità del business nel lungo periodo, la nuova organizzazione di Leonardo permetterà, mettendo al centro il cliente, di rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo sui mercati internazionali, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nel Customer Support.

La struttura del “Chief Commercial Officer”, affidata a Lorenzo Mariani – finora a capo della divisione “Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale” – ha l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale del Gruppo, attraverso un coordinamento centrale più efficace delle attività commerciali delle Divisioni, delle regional operating companies e local subsidiaries e attraverso lo sviluppo del Customer Support.

In particolare, al “Chief Commercial Officer” è affidata la responsabilità di costituire l’interfaccia commerciale unitaria di Leonardo, facilitando le azioni di sviluppo del business con particolare focus sul mercato export, e di sviluppare le attività di “Customer Support” al fine di catturare il pieno potenziale di mercato, partendo dai fabbisogni attuali e futuri dei clienti.

La struttura del “Chief People, Organization and Transformation Officer”, affidata a Simonetta Iarlori – che entrerà nel Gruppo dal 2 ottobre 2017-, ha l’obiettivo di guidare, con un approccio end-to-end, la trasformazione dell’azienda e la sua digitalizzazione, attraverso lo sviluppo delle risorse umane, dei processi e dell’organizzazione, nonché con la giusta evoluzione delle piattaforme e applicazioni informatiche a supporto del business.

In particolare, al “Chief People, Organization and Transformation Officer” è affidata la responsabilità delle seguenti aree: Risorse Umane, Organizzazione e Processi, Information and Communication Technology (ICT) e Transformation Programs.