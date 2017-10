Leonardo, Profumo: “vendiamo in Italia 17,8% della nostra produzione, il 13% in Eurasia”

(Teleborsa) – “In Eurasia vendiamo il 13% della nostra produzione, in Italia il 17,8%: questo la dice lunga su quanto si stiano ridimensionando i mercati domestici e quanto sia necessario aprire ad altri Paesi”. Lo ha detto oggi 20 ottobre alla seconda giornata del Decimo Forum economico Eurasiatico di Verona, l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.

“Il mondo eurasiatico – ha aggiunto – è sempre più importante per noi, siamo presenti nel settore civile e militare a partire dagli strumenti di controllo, di gestione dello spazio aereo e degli elicotteri. Ma anche con i sistemi navali e il mondo della cybersecurity. Infine lavoriamo sull’osservazione della terra anche per l’agricoltura di precisione, dove abbiamo testato la possibilità di ridurre l’uso dell’acqua del 90%. I nostri competitor, che spesso sono anche partner – ha concluso Profumo -, si muovono alla velocità della luce, ma la definizione di ‘mondo emergente’ forse è sbagliata, siamo noi che siamo in fase calante”.