Leonardo partner dell’ESA per la cyber sicurezza di Galileo

(Teleborsa) – Leonardo al lavoro con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per uno studio per la gestione della sicurezza dei dati del programma europeo di navigazione satellitare Galileo.

In particolare Leonardo sta sviluppando un’architettura di riferimento e definendo requisiti e processi per la gestione della sicurezza informatica del programma, in accordo con le recenti normative europee in materia di cyber security.

L’obiettivo di Leonardo, si viene a sapere in occasione della conferenza Cybertech Europe in corso a Roma, è supportare l’ESA nella definizione di un sistema allo stato dell’arte per il monitoraggio della sicurezza di Galileo, anche alla luce dell’introduzione di nuovi requisiti di missione del sistema e di nuovi standard e procedure di sicurezza relativi alla rete satellitare europea.

“La cyber security delle infrastrutture spaziali è sempre più strategica. È necessario sviluppare nuove tecnologie, anche in una logica di collaborazioni internazionali, capaci di proteggere gli asset satellitari, che hanno un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e nel funzionamento delle infrastrutture critiche delle nazioni, dalle comunicazioni ai trasporti alla difesa. Difenderli dalle minacce cyber è

diventato imprescindibile”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

“Siamo quindi orgogliosi di questa collaborazione con l’ESA che ci permette di valorizzare le nostre competenze di cyber security in un settore all’avanguardia come quello spaziale”.

Positivo il titolo Leonardo a Piazza Affari: +0,90%.