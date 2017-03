Leonardo: nuovi ordini dal Pakistan per elicotteri AW139

(Teleborsa) – Leonardo ha siglato un nuovo contratto con il Governo del Pakistan che ha deciso di dotarsi di ulteriori elicotteri bimotore intermedi AgustaWestland AW139.

I velivoli saranno impiegati nel Paese per compiti quali utility, ricerca e soccorso ed eliambulanza, con consegne a partire dall’inizio del 2018. Quest’ultimo contratto rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il completamento del piano di rinnovo della flotta elicotteristica nazionale, con ordini distribuiti in più lotti comprendenti anche supporto logistico e addestramento.

Leonardo spiega che si “tratta di un ulteriore importante traguardo per il Gruppo con una rapida crescita della flotta di AW139 nel Paese. Diversi elicotteri di questo modello sono già in servizio in Pakistan, molti dei quali utilizzati dal Governo per compiti di salvataggio e trasporto.



Intanto, a Piazza Affari, il titolo scivola dello 0,45%