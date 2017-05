Leonardo lancia soluzione per protezione da minacce cyber di tipo “ransomware”

(Teleborsa) – Presentata da Leonardo al Forum PA, evento dedicato ai temi dell’innovazione della Pubblica Amministrazione in programma da oggi 23 al 25 maggio, a Roma, una soluzione innovativa di cyber intelligence per contrastare e prevenire minacce di tipo ransomware, il virus che agisce criptando i dati degli utenti e chiedendo un riscatto per rilasciarli.

Esempio recente di ransomware è il cosiddetto “WannaCry”, che in poche ore ha compromesso migliaia di computer in diversi Paesi con gravi conseguenze, dalla perdita temporanea o permanente di informazioni riservate o proprietarie a danni finanziari e di immagine.

Integrata con la tecnologia Raptor dell’azienda Cyber Intuition, la nuova soluzione consente di fermare la propagazione del virus, intercettando i tentativi di esecuzione e impedendo la crittografia dei dati utente e di sistema.

La soluzione consente, inoltre, il recupero dei dati attraverso una sofisticata metodologia qualora una nuova tipologia di ransomware riesca ad aggirare i sistemi di riconoscimento. Questa funzione risponde alle direttive in tema di trattamento dei dati personali e al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016

La nuova tecnologia è rivolta alla Pubblica Amministrazione nell’ambito del contratto quadro “SPC Lotto 2 per i Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa”.