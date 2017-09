Leonardo inclusa negli indici di sostenibilità di Dow Jones

(Teleborsa) – Leonardo si conferma per l’ottavo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Europe. La consolidata presenza negli indici azionari Dow Jones riflette l’impegno del Gruppo verso un percorso di sostenibilità che integra le tematiche ambientali, sociali e di governance all’interno delle strategie di business e a supporto dei processi aziendali e della capacità di fare innovazione.

Gli indici DJSI sono stati lanciati nel 1999 e includono i titoli di società che registrano eccellenti performance di sostenibilità. La revisione annuale per l’ammissione agli indici avviene attraverso una rigorosa valutazione svolta da RobecoSAM, società svizzera di asset management.

Nel 2017, Leonardo è tra le 8 società del settore Aerospace and Defence e una delle 8 società basate in Italia ammesse agli indici DJSI, registrando risultati eccellenti in ambito risk & crisis management e compliance in export control.

“La conferma in questo importante indice è il riconoscimento del crescente impegno di Leonardo verso i più alti e sfidanti standard sulle tematiche di sostenibilità”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

Anche il Presidente, Giovanni De Gennaro, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, “Insieme al Consiglio di Amministrazione continueremo a monitorare le performance di sostenibilità di Leonardo e a promuovere ogni nuova iniziativa volta al miglioramento della gestione etica e responsabile del business”.