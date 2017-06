Leonardo, inaugurato in Norvegia il training centre per gli elicotteri AW101

(Teleborsa) – E’ stato inaugurato in Norvegia il nuovo centro di addestramento di Leonardo per l’elicottero AW101.

Il centro, spiega il colosso italiano della Difesa, “diventerà l’hub di riferimento non solo per l’addestramento degli equipaggi norvegesi ma anche di piloti provenienti da altri Paesi, sia quelli già clienti di questo modello sia i suoi futuri nuovi utilizzatori”.

Basato presso l’aeroporto di Stavanger Sola, il training centre è dotato di un nuovo Full Flight Simulator (FFS) dell’AW101, il “più moderno oggi disponibile”, come precisato dal Capo della Divisione Elicotteri Daniele Romiti.

L’inaugurazione coincide con l’inizio dei corsi di addestramento dei piloti dell’Aeronautica Militare norvegese in attesa della consegna dei primi due di 16 elicotteri per ricerca e soccorso ordinati dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza.

Come noto, a fine 2013 Leonardo ha firmato un contratto con il Governo norvegese per 16 AW101, più un pacchetto di supporto e addestramento per un periodo iniziale di 15 anni.

Il centro opererà in qualità di struttura satellite della Training Academy di Yeovil nel Regno Unito consentendo un’ulteriore espansione dei centri di addestramento regionali di Leonardo ad oggi situati in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Malesia.